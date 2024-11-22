"Это разрыв шаблонов": Менеджер Пола оценил вероятность боя с Дюбуа

Накиса Бидариан, менеджер боксирующего блогера Джейка Пола, высказался о потенциальном бое против чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, который бросил ему вызов.

Представитель ютубера не стал отрицать, что его клиент заинтересован в подобном поединке.

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"Дюбуа дрался в андеркарде у Джейка Пола в августе 2021 года. Когда Джейк получил личное сообщение от него, он отправил его мне и сказал: "Как это смешно, как изменился мир". Джейк сказал мне: "Я хочу этот бой. Не сейчас, но я хочу устроить этот поединок". Пол хочет стать чемпионом мира в тяжелом весе. Остальное - это уже проверка предела ожиданий, испытание предела его возможностей.

Даже бой с Майком Тайсоном испытал лимит того, что может увидеть мир. И бои Пола с Энтони Джошуа или Даниэлем Дюбуа из того же репертуара.

На взвешивании Джейк показал 227 фунтов, но на самом деле он весит около 215 фунтов. Но он наберет вес ради правильной конституции тела. Дело не в деньгах. Пол с 18 лет заработал много денег. Дело в том, что это действительно разрыв шаблонов. На самом деле он хочет делать вещи, которые заставят вас сказать: "Вау, это действительно произошло". Это то, что нас будоражит", - приводит слова Бидариана Sky Sports.

Ранее промоутер Дюбуа ответил, может ли тот подраться с Полом.

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