Фьюри выбрал неожиданного соперника на ближайший бой

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) в своем ближайшем бою в августе этого года может встретиться в ринге с Дэмси Маккином (22-0, 14 КО).

Об этом сообщил менеджер австралийского боксера Анджело Ди Карло.

"Некоторое время назад начались разговоры о бое Дэмси с Тайсоном Фьюри в Австралии. Я думаю, что Дэмси - лучший вариант для "Цыганского короля". Мы определенно хотим устроить этот бой.

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Я продолжу переговоры с командой Фьюри. Посмотрим, куда это нас приведет. Если Тайсон хочет драться в Австралии, то логичный вариант - подраться с австралийским бойцом.

Мы разговаривали с людьми Фьюри, и они не хотят, чтобы он дрался с мелким супертяжеловесом. Дэмси и Джастис Хани - лучшие австралийские супертяжи, но рост Дэмси - 201 сантиметр, он левша. Он бы стал настоящим испытанием для Тайсона. Нам назвали возможную дату боя с Фьюри в августе, поэтому мы надеемся, что сможем сделать этот поединок", - приводит слова Ди Карло talkSPORT.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику с просьбой о возобновлении переговоров о бое.