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"Есть только один бой": Отец Фьюри озвучил имя приоритетного соперника для сына

Джон Фьюри назвал оппонента, который может заинтересовать чемпиона WBC.
Сегодня, 14:35
Джон Фьюри / Getty Images
Джон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о дальнейшей карьере своего сына.

По его словам, единственным соперником, который может заинтересовать "Цыганского короля, является обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик. Тем не менее Фьюри-старший в очередной раз попытался обвинить украинца, что именно он не хочет драться с его сыном.

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"Тайсону решать, что он хочет делать дальше, но для него есть только один бой. Это должен быть кролик из Украины - Усик. Однако он убежал в Саудовскую Аравию, чтобы получить на пару фунтов стерлингов больше", - приводит слова Джона Фьюри Boxing Social.

Отметим, ранее Александр Усик оценил вероятность проведения боя с Тайсоном Фьюри.

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