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"Рано или поздно": Усик оценил вероятность проведения боя с Фьюри

Украинец поделился мнением о долгожданном мегафайте, который пока согласовать не удалось.
Сегодня, 12:50
Усик надеется сойтись в ринге с Фьюри / Getty Images
Усик надеется сойтись в ринге с Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу объединительного боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, переговоры о встрече в ринге с которым недавно сорвались.

Украинский боксер выразил надежду, что о поединке все же удастся договориться и они в ринге определят сильнейшего.

"По бою с Тайсоном Фьюри пока ничего не могу сказать: на данный момент бой не планируется, так как переговоры, скажем так, в тупике.

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Для Фьюри бокс - это не только спорт, но и шоу. И есть еще один фактор - деньги. Он все время говорит о них и озвучивает какие-то невероятные суммы, которые хочет получить за бой. Я считаю, что все его громкие заявления - накал страстей. Без этого никуда. А так, чего ему бояться? Он профессиональный спортсмен. И даже, проиграв, заберет свое. Не секрет, что гонорары прописываются для обеих сторон. Если хочет потянуть интригу, его право, но бегать за ним или идти на уступки никто не будет. Поединок рано или поздно состоится. И все решится в ринге.

Переговорный процесс проходил так, как это происходит всегда. Ничего уникального не было. Вопрос только в Тайсоне Фьюри. Держаться за пояс WBC и выставлять неприемлемые условия боя для того, чтобы их заранее отклонили для него намного важнее, чем вести честную игру в интересах бокса и фанатов, которые ждут этого поединка", - сказал Усик в интервью vRINGe.com.

Ранее стали известны условия, при которых возобновятся переговоры по поводу боя Усик - Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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