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Стали известны условия, при которых возобновятся переговоры боя Усик - Фьюри

Александр Красюк обозначил планы украинского чемпиона.
Сегодня, 08:59
Александр Усик, Боб Арум и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик, Боб Арум и Тайсон Фьюри / Getty Images

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика Александр Красюк высказался о возможном поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, сейчас нет никаких переговоров с командой британца, ведь Усик проведет бой с другим соперником.

"Сейчас мы концентрируемся на Дюбуа, который является нашим следующим шагом. Все остальное возможно только после победы Усика".

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"Представители Фьюри говорят, что у них были переговоры саудовцами по поединку Фьюри - Усик в декабре. Это не мы. У нас не было переговоров", - приводит слова Красюка Boxing 247.

Ранее сообщалось, что промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Фьюри после Дюбуа.


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