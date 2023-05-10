Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик - Фьюри

Легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис поделился мнением по поводу возможного поединка за бесспорный титул в его весовой категории между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам британца, "Цыганский король" не должен недооценивать украинского чемпиона.

"Усика нельзя воспринимать легкомысленно. Как вы помните, он был бесспорным чемпионом в тяжелом весе и ни разу не проигрывал в качестве профессионала. Когда этот парень тренируется и дерется, то выкладывается полностью, как умственно, так и физически".

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Леннокс Льюис считает, что британец победит Усика.

"Это будет отличный бой. Усик не придет туда, чтобы просто заработать. Он сделает все ради победы. С другой стороны он встретится с другим отличным боксером, который может боксировать, как в левосторонней стойке, так и в правосторонней и очень хорошо двигается. Усик тоже отлично двигается, но я всегда говорю, что хороший большой боец всегда победит хорошего маленького бойца", - приводит слова Льюиса Boxing Social.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии подтвердили намерение организовать мегавечер бокса.