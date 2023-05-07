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Поймали много щук: Шевченко вместе с Усиком заметили на рыбалке

Признались, что загадывали желания, но какие не рассказали.
Сегодня, 18:01
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко сходил на рыбалку с Александром Усиком.

Соответствующее видео появилось на странице бренда Lomus. На нем боксер признается, что ходили с Шевченко ловить щук.

Мол, ловили щук, загадывали желания и отпускали. Теперь вот хотят проверить, сработает ли их план. Хотя что загадывали, спортсмены не признались.

Напомним, ранее Александра Усика вызвал на поединок временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Андрей Шевченко

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