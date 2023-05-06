Чжан Чжилей вызвал на бой Усика, раскритиковав других топов

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей заявил о том, что хочет получить поединок с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам китайского боксера, он готов выйти в ринг с любым топовым спортсменом. Чжилей оценил текущею ситуацию в дивизионе, пройдясь по каждому из топов.

"В супертяжелом весе наступил хаос. После завоевание временного титула я должен был получить право бросить вызов Усику, у которого есть обязательства перед Дюбуа.

Больше всего я желаю подраться с Фьюри, но он выбирает между мной и Энди Руисом. У Энди недавно были судебные разбирательства".

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Джошуа не хочет драться со мной - это и так понятно. Уайт и Чисора сказали моей команде, что не желают биться со мной. Уайлдера на днях задержала полиция в Лос-Анджелесе. Он считает, что пусть его лучше судят 12, чем шестеро несут. Все становится сложнее или проще? Думаю, скоро мы узнаем", - приводит слова боксера Boxing Social.

Ранее сообщалось, что бой Усик - Дюбуа выставлен на промоутерские торги.