Уайлдера задержала полиция за незаконное хранение оружия
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер угодил в неприятную историю, когда был арестован полицией Лос-Анджелеса.
Как сообщает TMZ Sports, правоохранители остановили автомобиль американского боксера в Голливуде около 1:15 ночи по местному времени, потому что окна его Rolls-Royce были незаконно затонированы, а номерной знак закрыт. При этом полицейские почувствовали запах марихуаны, исходящий из машины, и решили провести обыск.
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При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили пистолет калибра 9 мм и марихуану, после чего Уайлдера задержали.
По информации источника, боксеру предъявили обвинения в незаконном хранении оружия. Отмечается, что боец не оказывал сопротивления полиции и сразу пошел на сотрудничество со следствием. Утром его отпустили из отделения.
После Уайлдер отреагировал на инцидент, написав в Twitter: "Лучше я буду в безопасности, чем буду сожалеть. Конец".
I’d rather be safe than sorry. The End 🙏🏿— Deontay Wilder (@BronzeBomber) May 2, 2023
Ранее Деонтей Уайлдер вызвался на бой с Энтони Джошуа, пригрозив нокаутом.