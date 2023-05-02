Уайлдера задержала полиция за незаконное хранение оружия

Также при обыске в автомобиле боксера была обнаружена марихуана.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер угодил в неприятную историю, когда был арестован полицией Лос-Анджелеса.

Как сообщает TMZ Sports, правоохранители остановили автомобиль американского боксера в Голливуде около 1:15 ночи по местному времени, потому что окна его Rolls-Royce были незаконно затонированы, а номерной знак закрыт. При этом полицейские почувствовали запах марихуаны, исходящий из машины, и решили провести обыск.

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При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили пистолет калибра 9 мм и марихуану, после чего Уайлдера задержали.

По информации источника, боксеру предъявили обвинения в незаконном хранении оружия. Отмечается, что боец не оказывал сопротивления полиции и сразу пошел на сотрудничество со следствием. Утром его отпустили из отделения.

После Уайлдер отреагировал на инцидент, написав в Twitter: "Лучше я буду в безопасности, чем буду сожалеть. Конец".

I’d rather be safe than sorry. The End 🙏🏿 — Deontay Wilder (@BronzeBomber) May 2, 2023

Ранее Деонтей Уайлдер вызвался на бой с Энтони Джошуа, пригрозив нокаутом.