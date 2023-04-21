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"Давайте сделаем это": Уайлдер вызвался на бой с Джошуа, пригрозив нокаутом

Американский боксер готов встретиться в ринге с британцем.
Сегодня, 11:38
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер отреагировал на информацию о возможном поединке с еще одним экс-обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа, который может состояться в декабре в Саудовской Аравии.

Американец заявил о готовности выйти в ринг против британца, выразив уверенность в своей досрочной победе.

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"Если эти переговоры ведутся, то давайте сделаем это. Чего следует ждать от этого поединка? Я подарю саудитам их первую жертву нокаута. Я могу обеспечить им это. Их не особо сильно волновали нокауты, поэтому я порадую это им.

Такого можно ожидать от любого боя Деонтея Уайлдера, но этот поединок будет действительно особенным. У меня есть кое-что, чем я собираюсь воспользоваться во время своего удара", - приводит слова Уайлдера talkSPORT.

Ранее сообщалось, что компания из Саудовской Аравии Skill Challenge Entertainment планирует организовать вечер бокса, в рамках которого состоятся поединки между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри, а также между двумя бывшими чемпионами Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

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