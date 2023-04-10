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"Не представляю, как Усик его побьет": Тренер Уайлдера оценил шансы украинца в потенциальном бою

Наставник бывшего чемпиона абсолютно уверен в успехе своего подопечного.
Сегодня, 16:58
Малик Скотт и Деонтей Уайлдер / Getty Images
Малик Скотт и Деонтей Уайлдер / Getty Images

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, поделился мыслями о потенциальном поединке против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам наставника американского боксера, при всем уважении к украинцу он не представляет, как он сможет справиться с его подопечным.

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"Я даже не могу сказать: "Если Уайлдер победит Усика". Я не представляю, как Усик его побьет. Я фанат Александра Усика. Я люблю его и считаю своим другом. Но если говорить обо всех навыках, которые демонстрирует Деонтей, то я не могу представить, как Усик справляется с этим массовым разрушением на протяжении 12 раундов. Просто не могу.

У Усика будут удачные моменты, но посмотрим, как он отреагирует, когда пропустит удар. Люди говорят, что Усика ловили и раньше, но ведь его ловили не таким реактивным снарядом, как у Деонтея Уайлдера. Так что посмотрим, как он на это отреагирует", - сказал Скотт в комментарии Boxing King Media.

Ранее Деонтей Уайлдер оценил возможность проведения поединка с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер Малик Скотт

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