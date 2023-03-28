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"Хочу драться с лучшими": Уайлдер оценил возможность проведения поединка с Усиком

"Бронзовый бомбардировщик" неоднозначно ответил на вопрос о потенциальной встрече в ринге с украинцем.
Сегодня, 10:59
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал возможность проведения боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика после срыва его объединительного поединка с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

На вопрос, может ли он в ближайшем бою встретиться в ринге с украинцем, "Бронзовый бомбардировщик" дал весьма неоднозначный ответ.

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"Станет ли Усик моим следующим соперником? Многие бойцы могут стать следующими. Боксерский бизнес замечателен тем, что в нем проходят события мирового масштаба.

Никто не находится в безопасности. Учитывая сказанное, я хочу драться с лучшими из лучших. Посмотрим, что произойдет, когда я выйду на ринг", - сказал Уайлдер в комментарии FightHype.com.

Ожидается, что следующим соперником Александра Усика должен стать обязательный претендент по линии WBA британец Даниэль Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер

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