Уайлдер анонсировал свое возращение в ринг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер в ближайшем будущем проведет свой следующий бой.

Американец в своем Instagram опубликовал пост, в котором сообщил, что в скором времени приступит к подготовке к следующему бою.

"Я наслаждался семьей, жизнью и всем, что она приносит, но теперь пришло время вернуться на ринг", - отметил Уайлдер.

Напомним, что последний поединок Уайлдер провел 15-го октября на арене в США, когда нокаутировал в первом раунде финна Роберта Хелениуса.

Ранее сообщалось, что Фьюри упрекнул в неуступчивости Усика, заявив о возможности четвертого боя с Уайлдером.