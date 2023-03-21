Уайлдер анонсировал свое возращение в ринг
Американец готов начать подготовку к новому бою.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер в ближайшем будущем проведет свой следующий бой.
Американец в своем Instagram опубликовал пост, в котором сообщил, что в скором времени приступит к подготовке к следующему бою.
"Я наслаждался семьей, жизнью и всем, что она приносит, но теперь пришло время вернуться на ринг", - отметил Уайлдер.
Напомним, что последний поединок Уайлдер провел 15-го октября на арене в США, когда нокаутировал в первом раунде финна Роберта Хелениуса.
Ранее сообщалось, что Фьюри упрекнул в неуступчивости Усика, заявив о возможности четвертого боя с Уайлдером.