Фьюри упрекнул в неуступчивости Усика, заявив о возможности четвертого боя с Уайлдером

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри не исключил возможности проведения четвертого боя против Деонтея Уайлдера, несмотря на текущие переговоры об организации объединительного поединка с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Британский боксер намекнул, что стороны не могут договориться из-за неуступчивости украинца, который требует равного распределения гонорара, а с американцем это было бы сделать проще.

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"Я просто думаю, что устроил Уайлдеру недостаточно хорошее избиение в третьем поединке. Это было избиение на века, я хорошо его отколотил, но он, очевидно, не получил достаточно урона. Так что я не исключаю четвертый бой. Да, я сильно доминировал в наших боях, но это конкурентный поединок. Люди заинтересованы в нокаутах.

Единственное, что я могу сказать про Уайлдера: пока другие парни оправдываются количеством денег и процентом гонорара, который они хотят, он никогда этого не делал. Он никогда не жаловался, что не будет драться, поскольку хочет то или это. Уайлдер просто дрался, так что здесь я отдаю ему должное. Хотя он все равно сс*кун", - сказал Фьюри в комментарии Fight Hub TV.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен также прокомментировал слухи о возможном четвертом поединке с Деонтеем Уайлдером.