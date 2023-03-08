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"Согласия нет": Промоутер Фьюри признался, как проходят переговоры с Усиком

Представитель британца озвучил дедлайн, до которого нужно договориться, иначе бой будет сорван.
Сегодня, 11:18
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, со-промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поведал неутешительную информацию о переговорах по поводу потенциального поединка против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам представителя британского боксера, на данный момент прогресса в обсуждении возможного поединка нет, стороны не могут достигнуть соглашения, а весь этот процесс должен завершиться до конца текущей недели.

"Мы до сих пор не стали мудрее, так как все еще ожидаем, что это будет сделано. Все это достигает апогея, но у нас все еще нет результата. Чтобы бой состоялся, нам нужно согласие обоих боксеров и на данный момент у нас его нет. Вот где мы сейчас находимся.

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Мы прилагаем все усилия, чтобы этот поединок состоялся. Я рассказал, где мы сейчас находимся, но не собираюсь рассказывать, что происходит за кулисами, потому что есть конфиденциальность между двумя сторонами.

Я бы сказал, что переговоры точно не продлятся дольше, чем к концу текущей недели, потому что у нас назначена предполагаемая дата боя - 29 апреля", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Предполагается, что бой между Фьюри и Усиком может состояться 29 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне (Великобритания).

Ранее Тайсон Фьюри признался, что не принимает участие в переговорных процессах с командой Александра Усика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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