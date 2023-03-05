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"Все сложнее, чем ожидалось": Промоутер Фьюри сделал заявление о возможном срыве боя с Усиком

Команда британского боксера может переключиться на другого соперника.
Сегодня, 14:55
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о переговорах по поводу организации боя с обладателем титулов WBO, WBA и IBF Александром Усиком.

По словам представителя британского боксера, они могут начать поиск нового соперника, если в ближайшее время не удастся достичь согласия с командой украинца.

"К сожалению, никаких новостей нет. Я знаю, что каждый раз продолжаю говорить о том, что они появятся через несколько дней. Это происходит потому, что мы надеемся договориться за несколько дней. Однако 29 апреля приближается, и я думаю, что в ближайшее время нам нужно либо подвести черту под переговорами и посмотреть на другой бой или согласовать все условия. Вот какая ситуация на данный момент.

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Я не хочу вдаваться в детали. Понимаю, что люди, конечно же, хотят знать, что происходит. Мы хотим все согласовать, пустить билеты в продажу. Но все сложилось чуть сложнее, чем ожидалось. Я надеюсь, что мы договоримся, но посмотрим. У нас осталось немного времени. Я буду очень удивлен, если в начале следующей недели мы не сделаем какой-то анонс", - приводит слова Уоррена Boxing Social.

Предполагается, что бой между Фьюри и Усиком может состояться 29 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне (Великобритания).

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, какие условия были предложены Тайсону Фьюри в ходе переговоров об организации боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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