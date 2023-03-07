"Я не участвую в этом де**ме": Фьюри - о переговорах с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри поделился подробностями переговоров о поединке с обладателем поясов WBA/WBO/IBF Александром Усиком.

По словам британского боксера, он не принимает участия в переговорных процессах с командой украинца.

"Я больше не принимаю участия в решении деловых вопросов, ведь испытываю из-за этого сильный стресс и тревожность. Так что я предпочитаю не участвовать в этом, ведь в боксе я понял, что бои нельзя устроить сразу же, как я этого хочу. Если сумма меня устраивает, и я хочу эту сделку, то соглашаюсь. Но этим парням нравится тянуть все месяцами и даже годами".

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"Поэтому я не участвую в этом дерьме. Я плачу за эту работу миллионы долларов своим юристам и промоутерам. Я позволяю им заниматься этим. Как правило, нужны деньги и желание обоих бойцов драться. Я более чем хочу драться. Если дьявол столкнется со мной, я подерусь с ним", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Отметим, что титульный бой, вероятно, пройдет в апреле в Великобритании.

Ранее украинский боксер назвал свою мотивацию в бою с Фьюри.