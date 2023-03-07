iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я не участвую в этом де**ме": Фьюри - о переговорах с Усиком

Британский боксер доверился своей команде в организации титульного боя.
Сегодня, 12:45
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри поделился подробностями переговоров о поединке с обладателем поясов WBA/WBO/IBF Александром Усиком.

По словам британского боксера, он не принимает участия в переговорных процессах с командой украинца.

"Я больше не принимаю участия в решении деловых вопросов, ведь испытываю из-за этого сильный стресс и тревожность. Так что я предпочитаю не участвовать в этом, ведь в боксе я понял, что бои нельзя устроить сразу же, как я этого хочу. Если сумма меня устраивает, и я хочу эту сделку, то соглашаюсь. Но этим парням нравится тянуть все месяцами и даже годами".

Читай также: "Просто большой человек с поясом": Усик ответил, боится ли он Фьюри

"Поэтому я не участвую в этом дерьме. Я плачу за эту работу миллионы долларов своим юристам и промоутерам. Я позволяю им заниматься этим. Как правило, нужны деньги и желание обоих бойцов драться. Я более чем хочу драться. Если дьявол столкнется со мной, я подерусь с ним", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Отметим, что титульный бой, вероятно, пройдет в апреле в Великобритании.

Ранее украинский боксер назвал свою мотивацию в бою с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Усик сравнил Фьюри и Джошуа Усик сравнил Фьюри и Джошуа
Усик посвятил стих растрелянному военнопленному Усик посвятил стих растрелянному военнопленному
Усик: Боксирую за всех, кто сейчас защищает нашу страну Усик: Боксирую за всех, кто сейчас защищает нашу страну
Стало известно, сколько зарабатывает Ярмоленко в Аль-Айне Стало известно, сколько зарабатывает Ярмоленко в Аль-Айне
Помочь журналистам

Видео

Деле Алли в FIFA 23: дешевый Зидан или обычный квиксел
Деле Алли в FIFA 23: дешевый Зидан или обычный квиксел

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Нове Место завершился этап Кубка Мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Другие страны15:18
Стало известно, сколько зарабатывает Ярмоленко в Аль-Айне
Европа14:40
Cидорчук отреагировал на растрел военнопленного
Евро-202414:23
Англия - Украина: прогноз на матч квалификации чемпионата Европы 26.03.2023
Киберспорт14:15
Деле Алли в FIFA 23: дешевый Зидан или обычный квиксел
Бокс14:02
Усик сравнил Фьюри и Джошуа
Другие13:50
Календарь спортивных событий на 2023 год
Европа13:27
Де Хеа определился с будущим
Теннис13:20
Теннис: WTA и ATP. Де Минор победил в Мексике, Костюк выиграла турнир в Остине
Лига Чемпионов13:00
Лига чемпионов: Челси сыграет с Боруссией Дортмунд, Брюгге отправится на выезд в Португалию
Украина12:52
Трансферы УПЛ: Шахтер купил игрока молодежки Таджикистана, Бурда ушел в Зарю
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK