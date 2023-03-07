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Усик назвал свою мотивацию в бою с Фьюри

Украинский чемпион хочет войти в историю бокса.
Сегодня, 07:25
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поделился своими ожиданиями от поединка с британским супертяжем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

По словам нашего спортсмена, для него важен этот бой, ведь уже давно никто не объединял все пояса в дивизионе.

"Мне просто нужен этот поединок. И я думаю, что ему тоже. Этот бой очень важен для нас обоих, ведь уже 30 лет никто не объединял все четыре пояса в супертяжелом дивизионе", - приводит слова Усика Boxing Social со ссылкой на The Overlap.

Отметим, что титульный бой, вероятно, пройдет в апреле в Великобритании.

Ранее промоутер Фьюри назвал соперника Усика, в случае срыва боя с Тайсоном.


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