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"Просто большой человек с поясом": Усик ответил, боится ли он Фьюри

Украинский чемпион дал оценку своему потенциальному сопернику.
Вчера, 23:25
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик охарактеризовал своего возможного соперника обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам украинского боксера, он не боится британца и считает, что не обязательно оппонент сильнее, если превосходит тебя в габаритах.

"Мне нужен этот бой, и все. Думаю, ему это тоже нужно. Этот поединок очень важен для нас обоих.

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Я не боюсь Тайсона Фьюри. Это будет похоже на любой другой бой. Это просто большой человек с поясом WBC, который никогда раньше не проигрывал. На самом деле это обычная борьба за право завоевать все пояса. Если человек больше меня, это не значит, что он сильнее меня. Если у него более длинные руки, это не значит, что это будет преимуществом.

Я занимаюсь боксом с 15 лет. Они продолжали говорить мне, что я не должен боксировать. Мне сказали, что я не стану ни олимпийским чемпионом, ни чемпионом мира и что мне не стоило переходить в супертяжелый вес. Но это были мнения людей, которые не могли этого сделать сами. Лично я продолжаю молиться и двигаться вперед. Я не беспокоюсь о том, доберусь ли я до места назначения", - приводит слова Усика Sky Sports с ссылкой на The Overlap.

Отметим, ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил о возможном срыве боя с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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