Усик - о бое с Фьюри: Большой день приближается

Сегодня, 11:17

Сегодня, 11:17

Украинец высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Украинский супертяжеловес Александр Усик прокомментировал будущий бой за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.

Имменитый боксер заявляет, что полностью готов к большой битве против "цыганского короля".

"Готов к великой битве. Великий день приближается", - написал Усик в Instagram.

Напомним, ранее папа Тайсона Фьюри заявил, что Усик недостоин равных условий с его сыном.