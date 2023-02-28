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Усик - о бое с Фьюри: Большой день приближается

Украинец высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира.
Сегодня, 11:17
Александр Усик
Александр Усик

Украинский супертяжеловес Александр Усик прокомментировал будущий бой за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.

Имменитый боксер заявляет, что полностью готов к большой битве против "цыганского короля".

"Готов к великой битве. Великий день приближается", - написал Усик в Instagram.

Напомним, ранее папа Тайсона Фьюри заявил, что Усик недостоин равных условий с его сыном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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