Усик - о бое с Фьюри: Большой день приближается
Украинец высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира.
Украинский супертяжеловес Александр Усик прокомментировал будущий бой за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.
Имменитый боксер заявляет, что полностью готов к большой битве против "цыганского короля".
"Готов к великой битве. Великий день приближается", - написал Усик в Instagram.
Напомним, ранее папа Тайсона Фьюри заявил, что Усик недостоин равных условий с его сыном.