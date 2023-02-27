Отец Фьюри: Усик недостоин равных условий с Тайсоном

Джон Фьюри, отец британского действующего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, высказался о переговорах с представителями Александра Усика касаемо финансовой стороны потенциального поединка.

"Относитесь к Тайсону как к великому чемпиону, которым он и является. Усик не ровня Тайсону. Не уважая Тайсона, не получишь и боя. Вот так всё просто. Усик недостоин равных условий с Тайсоном. Он не может продать 20 тысяч мест. Так что встань в очередь и тогда, возможно, получишь бой", — заявил Джон Фьюри в интервью iD Boxing в YouTube.

Напомним, Тайсон также хотел бы подраться с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну, если бой с Усиком не состоится.

Ранее Майк Тайсон назвал потенциального победителя в бою Усик - Фьюри.