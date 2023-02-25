Майк Тайсон назвал потенциального победителя в бою Усик - Фьюри

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон верит, что Тайсон Фьюри победит Александра Усика в очном поединке.

"Тайсон Фьюри победит Усика. Но я считаю, что ему следует драться чаще. Они берут слишком большие паузы между боями. Я дрался по 15 раз в год. Я твердо убежден в том, что следует проводить 4-5 боев в год.

Он не может бегать вечно. Тайсон Фьюри зажмет его в углу и донесет свои удары. В конечном итоге Фьюри его потрясет. Усик не может бегать весь вечер. Чтобы выиграть этот бой, ему нужно остаться на месте и драться.

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В какой-то определенный момент поединка он будет вынужден драться. Он не может бегать и боксировать весь вечер. Судьи не отдадут ему победу решением. После просмотра поединков Фьюри против Деонтея Уайлдера они не поведутся на убегание и удары. Они хотят увидеть бой", - сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу ID Boxing.

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира планируют организовать 29 апреля на лондонском стадионе Уэмбли.