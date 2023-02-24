Промоутер сообщил, с кем подерется Усик в случае срыва боя с Фьюри

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, сообщил, с кем подерется его подопечный, если не удастся организовать бой против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

По его словам, у команды украинского боксера есть запасной план, который состоит в том, чтобы начать защищать титулы, а первым соперником может стать обязательный претендент по линии WBA британец Даниэль Дюбуа.

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"Действительно, мы очень близко находимся к тому, чтобы пожать руки с Фьюри. Но в боксе, даже если мы подпишем контракт, не факт, что этот поединок состоится ввиду массы других обстоятельств.

У нас есть план Б. Если бой с Фьюри не состоится, Александр должен начать отвечать за свои пояса перед обязательными претендентами. Наш следующий претендент по линии WBA - Даниэль Дюбуа, который тоже сотрудничает с Фрэнком Уорреном", - сказал Красюк в комментарии BoxOffice.

Отметим, что также Александр Красюк подтвердил, где и когда планируют организовать бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.