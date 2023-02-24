"Стадион забронирован": Промоутер Усика подтвердил, где и когда должен состояться бой с Фьюри

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика Александр Красюк рассказал, где и когда его подопечный должен встретиться в ринге в объединительном бою с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Как и сообщалось ранее, поединок за звание абсолютного чемпиона мира планируют организовать 29 апреля на лондонском стадионе Уэмбли.

"Да, мы действительно уже сейчас планируем этот поединок в Лондоне на Уэмбли. Стадион забронирован на 29 апреля специально для этого мероприятия.

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И вправду мы планировали организовать этот поединок в Саудовской Аравии. Но сложились обстоятельства таким образом, что это невозможно ввиду каких-то сложностей, вполне возможно, финансовых, вполне возможно, организационных. Саудиты нам не подтверждают дату 29 апреля. Точнее, несколько раз подтверждали, а сейчас уже нет.

Они говорят о своей готовности организовать этот поединок у себя осенью. А это невозможно. Потому что Усик дрался летом, в августе. Ему нужен поединок, он уже в тренировочном лагере", - сказал Красюк в комментарии BoxOffice.

Отметим, также Александр Красюк рассказал, какие условия были предложены Тайсону Фьюри в ходе переговоров об организации боя с Александром Усиком.