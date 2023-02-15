Промоутер Фьюри категорически отреагировал на слухи о четвертом бое с Уайлдером

Сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен прокомментировал слухи о возможном четвертом бое против Деонтея Уайлдера.

Накануне появилась информация, что команда британского боксера ведет секретные переговоры с американцем на случай, если не удастся организовать поединок за абсолюта с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Тем не менее представитель "Цыганского короля" категорически отрицает наличие подобных планов по поводу организации еще одного боя с "Бронзовым бомбардировщиком".

"Насколько мне известно, нет. Нет, абсолютно. Этого не было.

Насколько я понимаю, Уайлдеру приказали драться с Руисом, чтобы стать обязательным претендентом", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Ранее соощалось, что команда Фьюри уже забронировала дату и стадион для боя с Усиком и призывает украинца согласиться на эти условия.