Фьюри может провести четвертый бой с Уайлдером вместо Усика

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может провести свой следующий бой не против Александра Усика, а против экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, сообщает World Boxing News.

Вчера стало известно, что Фьюри вызвал Усика на поединок 29 апреля на Уэмбли, поскольку в Саудовской Аравии не успевают достроить стадион к нужной дате.

При этом британец подчеркнул, что если Александр откажется, он будет биться с кем-нибудь другим. Этим кем-нибудь, если верить инсайдерам, является Деонтей Уайлдер.

Представители Фьюри уже некоторое время тайно вели переговоры с американцем по поводу организации боя. Однако подчеркивается, что поединок между ними будет согласован только при условии, что сорвется бой Фьюри с Усиком.

На то, что Уайлдер ведет с кем-то переговоры намекал и его тренер Малик Скотт в одном из интервью.

"Поскольку Эй-Джей принял решение и не захотел драться с Деонтеем прямо сейчас, мы остановились на Энди Руисе и загадочном варианте. Таинственный бой не так гарантирован, как бой с Руисом. Если смотреть на это с точки зрения бизнеса, скорее всего, это будет всё-таки бой с обязательным претендентом, Руисом", — рассказал коуч Уайлдера.