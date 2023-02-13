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Команда Фьюри забронировала дату и стадион для боя с Усиком и ждет ответа украинца

Если сторонам не удастся договориться, британец может подраться с другим соперником.
Сегодня, 15:02
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бой между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри может состояться 29 апреля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Как сообщает Daily Mail, представители британского боксера призывают украинца согласиться именно на эти дату и место проведения поединка за звание абсолютного чемпиона.

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При этом утверждается, что вариант с организацией боя в Саудовской Аравии больше не рассматривается, поскольку там не могут гарантировать, что успеют завершить строительство нового стадиона в Джидде к запланированной дате поединка.

Промоутерская компания Queensberry Promotions, представляющая интересы Фьюри, уже забронировала Уэмбли на 29 апреля и ждет ответа Усика. Если украинец не согласиться, британец в этот день может подраться с другим соперником.

Ожидается, что окончательное решение по поводу долгожданного поединка должно быть принято на этой неделе.

Отметим, ранее авторитетный инсайдер Майкл Бенсон также подтвердил, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри вероятнее всего будет организован в Великобритании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уэмбли Тайсон Фьюри Александр Усик

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