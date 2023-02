Авторитетный инсайдер сообщил, где вероятнее всего состоится бой Усик - Фьюри

Авторитетный инсайдер Майкл Бенсон сообщил, где, по имеющейся на данный момент информации, вероятнее всего состоится бой между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам журналиста, на сегодня больше шансов, что украинский и британский боксеры сойдутся в ринге в Англии, чем в Саудовской Аравии, "если это вообще произойдет".

Читай также: "Не представляю, что они вскоре договорятся": В команде Фьюри сделали странное заявление о бое с Усиком

"Утверждается, что предстоит еще "долгий путь" в процессе согласования сделки, которая в финансовом плане удовлетворит обоих боксеров", - написал Бенсон в Twitter.

‼️ Tyson Fury vs Oleksandr Usyk is reportedly now more likely to take place in England than Saudi Arabia, if it happens at all. It’s claimed there is “a long way to go” in the process of trying to agree a deal which financially satisfies both men. [According to @MikeCoppinger]