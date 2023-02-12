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Авторитетный инсайдер сообщил, где вероятнее всего состоится бой Усик - Фьюри

При этом сторонам еще предстоит пройти "долгий путь", чтобы согласовать финансовые условия сделки.
Сегодня, 19:31
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Авторитетный инсайдер Майкл Бенсон сообщил, где, по имеющейся на данный момент информации, вероятнее всего состоится бой между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам журналиста, на сегодня больше шансов, что украинский и британский боксеры сойдутся в ринге в Англии, чем в Саудовской Аравии, "если это вообще произойдет".

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"Утверждается, что предстоит еще "долгий путь" в процессе согласования сделки, которая в финансовом плане удовлетворит обоих боксеров", - написал Бенсон в Twitter.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, когда должен состояться бой с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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