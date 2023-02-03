Промоутер Фьюри подтвердил новую дату боя Тайсона и Усика

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился подробностями организации поединка своего клиента и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Авторитетній специалист подтвердил, что титульный бой пройдет в последнею субботу апреля.

"Бой стопроцентно состоится в последнюю субботу апреля. Я искренне считаю, что с местом его проведения мы определимся на протяжении следующих шести-семи дней, не больше.

Если мы не сможем устроить то, что нас попросили сделать для Тайсона и Усика в Саудовской Аравии, то поединок состоится в Великобритании. Я не думаю, что мы далеки от того, к чему должны прийти", - сказал Уоррен в интервью talkSPORT.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должно состояться в первой половине текущего года.

Ранее брат Уайта жестко раскритиковал украинца за троллинг Фьюри.