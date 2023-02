Авторитетный инсайдер озвучил дату боя Усик - Фьюри

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем бою должен встретиться в ринге с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри, определив абсолюта в дивизионе.

Как сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер, поединок украинского и британского бойцов запланирован на 29 апреля.

Пока стороны продолжают обсуждать место организации боя. Основным вариантом на данный момент является Саудовская Аравия, а запасным - стадион Уэмбли в Лондоне.

"Тайсон Фьюри и Александр Усик продолжают переговоры по бою за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе, который запланирован на 29 апреля.

Усик закрыл свою часть соглашения с саудитами, и теперь очередь за Фьюри. Если нет, бой может пройти на Уэмбли. Рамадан заканчивается 21 апреля", - написал Коппинджер.

Tyson Fury and Oleksandr Usyk remain in talks for an undisputed heavyweight title fight being targeted for April 29, sources told ESPN.



Usyk closed his side of the deal with the Saudis and now Fury must. If not, the fight could head to Wembley. Ramadan ends on April 21.