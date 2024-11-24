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Passion UA Зінченка вийшли на "мажор" - вперше це зробила повністю українська команда

На Perfect World Shanghai Major 2024 буде дві команди з України!
Сегодня, 09:26

Після першого ігрового дня на відбірковому турнірі до Perfect World Shanghai Major 2024 з Counter Strike 2 український колектив Passion UA  мав дві перемоги над двома російськими фаворитами.

Тим не менше, наступні два матчі Passion UA програли і у них залишилась остання спроба вийти на головний турнір півріччя в цій дисципліні, але треба було перемагати данський колектив Astralis.

На першій мапі, яку обирали суперники (це був Inferno), команди досить рівно розпочали і на зміну сторін вийшли за рахунку 6:6. Але за атаку, з якою у Passion UA були проблеми в минулих матчах, українці виграли 7 раунді з десяти наступних і разом з тим перемогли й на перші мапі.

На Ancient українська команда також гарно показала себе за сторону атаки, вигравши першу половину з рахунком 7:5. За оборону стартували погано - виграли лише один раунд з п'яти, але потім зібралися і видали таку ж серію тільки навпаки - виграли п'ять і програли тільки один раунд. Це перемога і вихід на шанхайський "мажор". Вперше в історії на турнірі такого рівня з Counter-Strike зіграє команди, зібрана з п'яти українців та українського тренера.

Astralis - Passion UA 0:2 (9:13, 11:13)

Нагадаємо, що на турнір також пройшов ще один український клуб - Natus Vincere.

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