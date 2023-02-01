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Фьюри сообщил, где может состояться бой с Усиком

Британец озвучил вариант, который нравится обоим соперникам, но они ждут и других предложений.
Сегодня, 19:40
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился подробностями организации боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британского боксера, сейчас команды соперников ждут выгодных предложений от потенциальных организаторов поединка, но не против устроить бой и на стадионе Уэмбли.

"Из того, что я вижу в течение последнего года, обе команды хотят этого. Но это ведь не просто команды. Они не зависят от решения одного человека.

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Мы ожидаем большое предложение от какой-то страны. Если этого не произойдет - попробуем организовать бой на Уэмбли.

Усику нравится идея с поединком на Уэмбли? Это было бы хорошо. Это как мой второй дом сейчас. Что тут говорить - стадион в Великобритании", - сказал Фьюри в комментарии BT Sport Boxing.

Ранее была озвучена единственная проблема на пути анонса боя Фьюри и Усика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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