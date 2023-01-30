iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стала известна единственная проблема на пути анонса боя Фьюри - Усик

Боб Арум отметил особенности переговоров.
Сегодня, 09:25
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Sky Sports
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Sky Sports

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился подробностями организации поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

По словам авторитетного специалиста, команды боксеров должны получить финансовые гарантии, чтобы объявить о проведении титульного боя.

"Мы должны увидеть деньги. Когда нам покажут деньги, то мы пойдем за теми, кто это сделает. Если нам никто не готов предложить деньги, во что я не верю, то мы пойдем и заработаем сами на Wembley".

Читай также: "Большое пузо ест кроликов": Фьюри жестко ответил на высмеивания со стороны Усика

"Похоже, что мы собираемся заключить сделку на Ближнем Востоке, где деньги точно будут", - приводит слова Арума Boxing News 24.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине текущего года.

Ранее промоутер Усика отреагировал на желание Фьюри урезать гонорар Александру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум

Статьи по теме

"Большое пузо ест кроликов": Фьюри жестко ответил на высмеивания со стороны Усика "Большое пузо ест кроликов": Фьюри жестко ответил на высмеивания со стороны Усика
Стала известна новая ориентировочная дата боя Усик - Фьюри Стала известна новая ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
"У него есть все инструменты": Валлин сделал прогноз на бой Усик - Фьюри "У него есть все инструменты": Валлин сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Эвертон Миколенко поборется с ПСВ за вингера Боруссии Дортмунд Эвертон Миколенко поборется с ПСВ за вингера Боруссии Дортмунд
Помочь журналистам

Видео

Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров
Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри
просмотров
Australian Open (ATP): Джокович победил Циципаса в финале
просмотров
Дани Алвеса перевели в другую тюрьму с особыми условиями
просмотров

Последние новости

Европа09:53
Эвертон Миколенко поборется с ПСВ за вингера Боруссии Дортмунд
Бокс09:25
Стала известна единственная проблема на пути анонса боя Фьюри - Усик
Украина09:13
Динамо Киев: все трансферы
Футбол08:59
Бесединым интересуется клуб из экзотического чемпионата
НХЛ08:45
НХЛ: Бостон впервые в сезоне проиграл три матча подряд, Торонто разгромил Вашингтон
НБА08:30
НБА: Кливленд разгромил Клипперс, 50 очков Янниса помогли Милуоки победить Нью-Орлеан
Игровые08:24
НФЛ: Канзас вновь сыграет в Супербоуле, Сан-Франциско разгромно уступил в финале конференций
Украина08:10
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина07:38
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина07:07
УПЛ: календарь и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK