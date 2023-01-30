Стала известна единственная проблема на пути анонса боя Фьюри - Усик

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился подробностями организации поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

По словам авторитетного специалиста, команды боксеров должны получить финансовые гарантии, чтобы объявить о проведении титульного боя.

"Мы должны увидеть деньги. Когда нам покажут деньги, то мы пойдем за теми, кто это сделает. Если нам никто не готов предложить деньги, во что я не верю, то мы пойдем и заработаем сами на Wembley".

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"Похоже, что мы собираемся заключить сделку на Ближнем Востоке, где деньги точно будут", - приводит слова Арума Boxing News 24.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине текущего года.

Ранее промоутер Усика отреагировал на желание Фьюри урезать гонорар Александру.