Промоутер Усика отреагировал на желание Фьюри урезать гонорар Александру

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о позиции обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, который хочет получить большую часть гонорара, если бой с украинцем пройдет в Великобритании.

По словам промоутера, у команды украинского боксера есть точная и уверенная позиция, несмотря на желание британца.

"У Фьюри обнаружились некоторые разногласия во взглядах. Считая себя невероятной звездой на территории Великобритании, он хотел бы монетизировать это преимущество по сравнению с Усиком. Но это не больше, чем желание. Он такой, мы знаем, одиозный парень. Он будет пытаться выскребать, откусить столько, сколько сможет.

Но есть позиция команды Усика, что Александр выставляет четыре пояса, пусть три основных, на бой за абсолюта. Историческое событие - что мы, будем торговаться за несколько миллионов долларов? Это несолидно".

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Красюк заявил, что украинский боксер однозначно получит гонорар.

"Усик недавно выступил и сказал: "Слушай, животик, я с тобой без денег подерусь". Он может и без денег побиться, но его гонорар будет точно", - сказал Красюк в интервью Luckypunch.net.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине текущего года.

Ранее украинский боксер показал свой рацион Фьюри, оставив послание.