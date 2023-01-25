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Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри

Британец отметил особенности подготовки украинца к титульному поединку.
Сегодня, 09:30
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс поделился мнением о текущей форме обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британского боксера, украинец решил сбросить вес, чтобы быть более быстрым и выносливым в поединке с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

"Да, он выглядит подтянутым. Это хорошо. Он кажется здоровым и сильным. Усик плавает, так что у него, пожалуй, хорошая выносливость".

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"Возможно, он хочет стать меньше, чтобы увеличить скорость. Вероятно, Усик набирал вес, чтобы стать сильнее, но я не знаю, была ли эта мощь эффективной. Так что, может быть, он просто хочет быть быстрым", - приводит слова Джойса Boxing Social.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине текущего года.

Ранее Усик показал свой рацион британскому боксеру, оставив послание.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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