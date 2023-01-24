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"Ты следующий": Усик показал свой рацион Фьюри, оставив послание

Украинец усердно готовится к чемпионскому бою.
Сегодня, 09:05
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к потенциальному поединку с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Именитые боксеры начали словесную войну, в которой обмениваются репликами и выпадами в адрес друг друга.

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На этот раз украинский боксер обратился к Фьюри в социальных сетях, показав ему свою пищу - бургер и бутылку колы. Примечательно, что Усик пожелал британца следующим в свой рацион.

"Пузо, посмотри, что я кушаю. Ням-ням-ням. Ты следующий", - сказал Усик.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине следующего года.

Ранее Фьюри сообщил, где бы хотел подраться с украинским боксером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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