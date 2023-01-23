"Я видел сосиски побольше, чем он": Отец Фьюри о бое Тайсона и Усика

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением по поводу поединка своего сына с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам Фьюри-старшего, украинский боксер не является самым грозным, а значит данный бой не является нужным для Тайсона, чтобы подтвердить свое величие.

"Тайсон входит в число величайших боксеров. Ему не нужно побеждать кролика-переростка, чтобы туда попасть. Честно говоря, это мисматч. Я видел сосиски побольше, чем Усик.

Тайсон уже великий боксер. Он победил Деонтея Уайлдера, Владимира Кличко и всех остальных топовых бойцов. Он непобежденный в 33 боях, никто даже не приблизился к победе над ним. Я отвечаю вам, что ни у кого нет шансов победить его. Я видел всех этих боксеров, и Тайсон может побить их вполсилы. Тебе нужно больше двух метров роста, 127 килограммов мышц и сердце такое же большое, как тело. Если у тебя этого нет, то лучше не связывайся с "Цыганским королем".

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Джон Фьюри сравнил украинского боксера с британцем.

"Усик - хороший техник, хороший маленький боксер, но Тайсон - хороший большой боксер, который умеет все делать лучше, чем он. Когда все сводится к этому, то это становится односторонним боем. Я многое увидел в боях Усика с Энтони Джошуа, чтобы понять, что у него нет ни единого шанса против Тайсона", - сказал Фьюри-старший в интервью talkSPORT.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине следующего года.

Ранее сообщалось, что отец Фьюри жестко высмеял украинского боксера.