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"Бой века": Фьюри отметил большую значимость поединка с Усиком

Британский боксер оценил потенциальную встречу в ринге с украинцем.
Сегодня, 13:31
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британского боксера, он ожидает, что это будет интересная схватка. При этом "Цыганский король" уверен, что ни в чем не уступает украинскому бойцу.

"Это бой века. Если помните, первый поединок Мухаммеда Али и Джо Фрейзера раскручивали как бой века. А перед этим боем века называли еще одно большое противостояние в супертяжелом весе между Джеком Демпси и Джином Танни.

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Тайсон Фьюри против Александра Усика - это первый бой в истории за четыре пояса в супертяжелом весе. Такого раньше не делали. Леннокс Льюис был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, но он не владел четырьмя титулами. Это эпоха четырех поясов, так что это будет первый раз, когда супертяжеловес станет абсолютным чемпионом с четырьмя титулами в поединке века.

Мы два непобежденных чемпиона. Я двукратный чемпион и он двукратный чемпион в двух весовых категориях. Так что это очень интересный бой. Гигант встретится с тяжеловесом обычных размеров. Но это также будет поединок ловкого левши против гиганта, который контратакует, идет вперед - делает все. Я могу так же хорошо делать все, что делает он", - сказал Фьюри в комментарии iFL TV.

Напомним, ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен назвал новые сроки проведения боя против Александра Усика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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