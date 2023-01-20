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Стало известно, почему до сих пор нет анонса боя Усик - Фьюри

Боб Арум отметил сложность переговоров по поводу титульного поединка.
Сегодня, 12:54
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Sky Sports
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Sky Sports

Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился подробностями организации поединка своего подопечного с обладателем титулов WBA, WBO, IBF Александром Усиком.

По словам функционера, команды боксеров не могут определиться с местом проведения титульного поединка.

"Оба боксера согласились драться. Вопрос только в месте проведения боя. Мы ведем переговоры с Ближним Востоком, ведь они, предположительно, предложат самый большой гонорар в истории бокса. Если это произойдет, то поединок состоится там, поскольку деньги это деньги. Если нет, то оба бойца согласились весной подраться на "Уэмбли". Но, по моему мнению, поединок однозначно состоится в течение первых четырех месяцев этого года".

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"Фьюри и Усик хотят добиться самых лучших условий для себя, ведь боксерская карьера, каким бы великим ты ни был, ограничена. Поэтому они хотят заработать как можно больше денег. Так что остается одна проблема - где состоится бой? Я верю, что на следующей неделе мы определимся с этим, а затем состоится официальный анонс даты и места проведения боя. Но этот поединок состоится", - приводит слова функционера Sky Sports.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должно состояться в первой половине следующего года.

Ранее сообщалось, что Усик пригрозил Фьюри, ответив на дерзкие высказывания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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