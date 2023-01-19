iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Кролик идет за тобой": Усик пригрозил Фьюри, ответив на дерзкие высказывания

Украинский чемпион не стал отмалчиваться после очередного выпада в свой адрес.
Сегодня, 15:12
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на очередные высказывания со стороны чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

На днях британский боксер записал видеообращение к украинцу, в котором в своем дерзком стиле вызвал того на бой и обозвал его "кроликом".

Читай также: Владимир Кличко встал на защиту Усика, прокомментировав нападки Фьюри

Усик в свою очередь не остался в долгу и поддержал обмен острыми выпадами в соцсетях. У себя в Twitter украинец пригрозил британцу, что "кролик" идет за ним и снова назвал соперника уже привычным прозвищем, указав ему на лишний вес.

"Кролик идет за тобой. Пузо!" - написал Усик.

Напомним, ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен назвал новые сроки проведения боя против Александра Усика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Владимир Кличко встал на защиту Усика, прокомментировав нападки Фьюри Владимир Кличко встал на защиту Усика, прокомментировав нападки Фьюри
"Это точно произойдет": Промоутер Фьюри озвучил сроки проведения боя с Усиком "Это точно произойдет": Промоутер Фьюри озвучил сроки проведения боя с Усиком
Украинского тренера могут пожизненно дисквалифицировать из-за связей с оккупантами Украинского тренера могут пожизненно дисквалифицировать из-за связей с оккупантами
Гюндоган заключил предварительный контракт с Барселоной Гюндоган заключил предварительный контракт с Барселоной
Помочь журналистам

Видео

Милан - Интер 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Италии
Милан - Интер 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце стартует шестой этап Кубка мира
просмотров
Где смотреть Формулу-1 в Украине
просмотров
Тролинг-война продолжается: Пике ответил на слова из трека Шакиры покупкой Renault
просмотров

Последние новости

Украина15:24
Украинского тренера могут пожизненно дисквалифицировать из-за связей с оккупантами
Бокс15:12
"Кролик идет за тобой": Усик пригрозил Фьюри, ответив на дерзкие высказывания
Европа14:41
Гюндоган заключил предварительный контракт с Барселоной
Европа14:18
Арсенал ведет переговоры с Брайтоном относительно Троссарда
Футбол14:08
Судей обяжут объяснять решения VAR
Бокс13:57
Владимир Кличко встал на защиту Усика, прокомментировав нападки Фьюри
Европа13:27
РБ Лейпциг - Бавария: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Германии
НХЛ13:17
НХЛ: лучшие бомбардиры
Европа13:05
Ливерпуль - Челси: прогноз на матч чемпионата Англии 21.01.2023
Европа12:10
Арсенал - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч чемпионата Англии 22.01.2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK