Владимир Кличко встал на защиту Усика, прокомментировав нападки Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри несколько дней назад выложил видеообращение к украинскому боксеру Александру Усику, в котором называл того кроликом и вообще вел себя очень дерзко .

В комментарии под этим постом пришел легендарный чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко, оставивший очень краткое, но такое содержательное сообщение - поставил эмодзи в виде клоуна.

Усик и Фьюри не впервые "заиграют" друг с другом с помощью троллинга в социальных сетях. Не так давно Александр также попытался задеть Тайсона.

Отметим, что поединок между Фьюри и Усиком может стать поединком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но контракт на бой все еще не подписан.