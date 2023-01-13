"Пузо, ты где?": Усик не устает троллить Фьюри, записав новое насмешливое видео

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик продолжает подкалывать своего возможного соперника, обладателя титула WBC Тайсона Фьюри накануне их потенциального боя.

Украинский боксер устал терпеть оскорбления со стороны британца, который постоянно называл его то "сосиской", то "средневесом", насмехаясь над его габаритами, и начал ему отвечать.

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Усик записал новое видео из тренировочного зала, в очередной раз указав Фьюри на его лишний вес и совсем не атлетическое телосложение.

"Пузо, ты где?" - обратился украинец к сопернику в ролике, размещенном на его странице в Twitter, и отметил британца.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что команда Александра Усика получила контракт на бой с Тайсоном Фьюри.