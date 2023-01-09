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Команда Усика получила контракт на бой с Фьюри

Боксеры близки к тому, чтобы согласовать проведение титульного поединка.
Сегодня, 09:46
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, поделился подробностями организации поединка своего подопечного с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в этой же весовой категории украинцем Александром Усиком.

По словам авторитетного функционера, команда украинского боксера получила проект контракта и теперь все зависит от них. 

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"Мы отправили им проект контракта. Вот где мы находимся. Слушайте, сейчас нужно действовать очень, очень быстро, потому что время работает против нас", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Ранее сообщалось, что британский проспект изъявил желание помочь Усику перед боем с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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