Команда Усика получила контракт на бой с Фьюри

Боксеры близки к тому, чтобы согласовать проведение титульного поединка.

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, поделился подробностями организации поединка своего подопечного с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в этой же весовой категории украинцем Александром Усиком.

По словам авторитетного функционера, команда украинского боксера получила проект контракта и теперь все зависит от них.

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"Мы отправили им проект контракта. Вот где мы находимся. Слушайте, сейчас нужно действовать очень, очень быстро, потому что время работает против нас", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Ранее сообщалось, что британский проспект изъявил желание помочь Усику перед боем с Фьюри.