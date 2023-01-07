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Джойс включил Усик в список лучших боксеров супертяжелого веса

Британец отметил звезд супертяжелого веса.
Сегодня, 07:23
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс поделился мнением о лучших боксеров дивизиона.

По словам опытного британца, в список лучших входят Тайсон Фьюри, Александр Усик и Деонтей Уайлдер.

"Конечно, первыми идут Фьюри и Усик, а третьим будет… Полагаю, что это я или Уайлдер. Деонтей одержал хорошую победу в бою с Хелениусом, а я одержал хорошую победу в поединке с Паркером. Уайлдер уже был чемпионом мира. Он проиграл, однако принимал участие в топовых, чемпионских боях".

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Джойс также заявил, что входит в пятерку сильнейших дивизиона.

"Еще есть Руис и Джошуа. Не знаю, мне бы хотелось поставить себя на четвертое или пятое место. С кем будет драться Руис? С Уайлдером? Победитель этого боя однозначно поднимется в рейтинге. Также есть Диллиан Уайт. Я определенно заслужил место в топ-5", - сказал Джойс в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, Фьюри и Усик ведут переговоры о потенциальном поединке, который должен состояться в феврале или марте.

Ранее сообщалось, что Джойс назвал желанного соперника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джо Джойс

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