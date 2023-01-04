Фьюри VS Усик: Джойс назвал желанного соперника

Британский супертяжеловес Джо Джойс поделился мнением о потенциальном поединке чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британца, он верит, что победу в бою за звание абсолютного чемпиона дивизиона одержит Фьюри.

"Вероятно, победу одержит Фьюри, но я не сбрасываю Усика со счетов, потому что он жесткий и мастеровитый боец. Я думаю, что он доставит определенных проблем".

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Джойс также назвал желанного соперника.

"В идеале я бы хотел подраться с Фьюри, особенно если он победит. Это будет бой за звание абсолютного чемпиона. Это будет безумие.

Усик все равно не хочет драться со мной, говорит, что я словно танк. Посмотрим, что будет. Порой ситуация в супертяжелом весе достаточно переменчива. Я проведу поединок в марте, а затем выйду на большой бой летом. Надеюсь, что против одного из этих парней", - сказал Джойс в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Напомним, Фьюри и Усик ведут переговоры о потенциальном поединке, который должен состояться в феврале или марте.