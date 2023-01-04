Абсолютный Усик, ЗМ для Месси и чемпионство Днепра-1: главные вопросы 2023 года

Начался год новый, надеемся – год победный. Знаменитые воины ВСУ смогут прогнать всю нечисть с украинской земли и наша страна вернется к традиционной, нормальной жизни.

Сейчас, на самом старте 2023-го, перед нами стоит еще очень много вопросов, на которые нам ответит этот год. ISPORT выделил самые интересные из них и попытался спрогнозировать ответы на эти вопросы.

Лео Месси с золотым мячом / Источник: Getty Images

Месси выиграет восьмой Золотой мяч?

Василий Войтюк

Лионель Месси сделал то, к чему шел всю жизнь – выиграл чемпионат мира вместе со сборной Аргентины. Теперь у него нет целей, которых он бы не добился (ну разве что Кубок Франции еще не выигрывал).

Но вместе с этой победой все ближе к Месси стал его очередной Золотой мяч! Среди главных конкурентов – одноклубник Килиан Мбаппе и форвард Ман Сити Эрлинг Холанд. Но норвежцу, похоже, нужно как минимум выигрывать Лигу чемпионов и надеяться, что ПСЖ вылетит хотя бы в полуфинал.

Прогноз: да, Месси выигрывает Золотой мяч

Станет ли Усик абсолютным чемпионом?

Игорь Мищук

Долгожданный, грандиозный объединительный поединок в супертяжелом дивизионе между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, похоже, все же должен состояться весной 2023 года. Хотя в ситуации с британцем до конца быть полностью уверенным во всем нельзя. Тогда украинцу останется только защищать пояса.

Однако пока все выглядит так, что поединок за звание абсолюта будет организован. Повторить свой триумф в тяжелом весе украинцу будет очень сложно. Это будет сверхтяжелый поединок, бой всей жизни, в котором придется продемонстрировать сверхвозможности, чтобы победить.

Несмотря на то что Усик фантастический боксер, у Фьюри будет преимущество. Все разговоры о "большом шкафе, который громко падает" можно было бы применить к новичку, а не к бойцу с многолетней успешной карьерой за спиной и школой бокса. Габариты прирожденного супертяжеловеса могут сыграть свою роль. Усик не сможет рассчитывать на досрочную победу, а если бы и мог, будто нокдауны были фатальным оружием против Фьюри, что он уже доказывал. Единственный шанс - выстоять и перебоксировать.

Прогноз: нет, Усик не станет абсолютным чемпионом (чтобы не сглазить)

Выиграет ли Днепр-1 УПЛ?

Василий Медвидь

Предшествовали этому сезону не лучшие новости для "спортклубовцев". Донецкий Шахтер "угнал" у них главного тренера и подписал одного из лидеров команды прошлого сезона. Днепровскому клубу в срочном порядке пришлось искать нового наставника и, похоже, он прекрасно справился с задачей. Днепр-1 хоть и имеет на матч больше, но опережает "горняков" на 3 очка, но есть ли у номинального андердога чемпионской гонки достаточный запас прочности?

Источник: ФК Шахтер Донецк

Очевидно, что Шахтер обладает большим ресурсом и игроками, которые индивидуально сильнее, но Днепр-1 демонстрирует более сильную командную игру, что в итоге помогло им добыть победу над коллективом Игора Йовичевича в очном противостоянии. Если команде удастся сохранить свой уровень, который теперь будет подкреплен и невероятной мотивацией, то нет никаких причин, из-за которых они упустят титул из рук.

Прогноз: да, Днепр-1 станет чемпионом

Перестанет ли Ломаченко "постить" церковь?

Дмитрий Данец

Василий Ломаченко - украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира среди любителей, обладатель в разное время титулов чемпиона мира среди профессионалов в полулегком, втором полулегком и легком весах. Многие годы соотечественники гордились ним, однако 2022-й год расставил все на свои места.

Ломаченко и Александра Усика критиковали за их публичный патриотизм, который мог быть в разы больше. В тоже время, их критиковали за особые "церковные" отношения с представителями российский церквей.

С первых дней полномасштабной войны именитые боксеры вступили в территориальную оборону, чтобы защитить свою страну. С каждым днем украинцы все больше и больше видели публичных поступков от Александра Усика, то, как он поддерживает Украину, говорит о Крыме, о россии и ее власти; создает благотворительные фонды, навещает бойцов, не говоря о финансовой помощи.

Что же делает Василий Ломаченко в это время? Говорит про особые отношениях между гражданами стран, выступая за мир, публикует видео с московским митрополитом и ни слова говорит о нелюдських действиях страны-террориста. Когда у него спрашивают, что вы хотите сказать о владимире путине или про россию, то он заявлет, что "не хочет быть говорящей головой", а его слова ничего не решат. Публично Ломаченко ни разу не осудил полномасшатбное вторжение россии в Украину. Так почему же он говорит про московский патриархат?

В новогоднею ночь Ломаченко достиг своего пика, хотя это может только начала. Василий в социальной сети Instagram опубликовал видео, в котором московский митрополит, обвинил Украину в "войне с Богом". Выводы делайте сами, но, когда Вы следующий раз увидите его в ринге с украинским флагом, подумав про его позицию, вспомните, что он ни разу публично не осудил полномасштбаное вторжение россии в Украину.

Прогноз: Посты продолжатся.

Станет ли Беринчик чемпионом мира?

Игорь Мищук

ель завоевать чемпионский титул для Дениса Беринчика пока выглядит слишком маловероятной. И здесь следует говорить, начиная от возраста боксера и завершая распределением сил в легкой весовой категории. Пояса чемпиона Европы и WBO International - это неплохо, но имеет ли запас прочности и навыков украинец для качественно нового уровня - чемпионского?

Учитывая высокую конкуренцию в легком весе, выйти на поединок за статус официального претендента будет трудно, не говоря уже о титульном бое. Хотя в продвижении должно помочь начало сотрудничества с компанией Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена - именно в этом должен помочь именитый промоутер. Однако не стоит забывать, что легкий дивизион имеет абсолютного чемпиона, все титулы сосредоточены в одних руках - ими владеет Девин Хэйни, который пока будет занят Василием Ломаченко. Это еще усложняет ситуацию. Хотя, допустим, его подъем в весе может создать больше возможностей.

Прогноз: нет, Беринчик не станет чемпионом

Перейдут ли Цыганков, Мудрик и Довбик в европейские клубы

Василий Медвидь

Виктор, Михаил и Артем - футболисты, которые очевидно переросли уровень чемпионата Украины, но удастся ли им вырваться из "золотой клетки", чтобы показать на что они способны в чемпионатах, которые находятся на уровень выше?

Начнем с Цыганкова. Его ситуация проще остальных, он единственный из указанных футболистов, который может действовать в переговорах с Динамо с позиции силы. Его контракт заканчивается через полгода, и он не единоды заявлял, что не будет продлевать соглашение. По сути, у "бело-синих" есть два варианта: Либо отпустить Виктора бесплатно летом, либо выручить хоть что-то зимой.

Что же у Довбика? Украинским нападающим интересуется ряд аутсайдеров различных европейских топ-чемпионатов и гранды лиг среднего уровня, но захотят ли они удовлетворять запросы Днепра-1? Стоит напомнить, что "спортклубовцам" придется отдать половину доходов от трансфера экс-клубу Довбика - датскому Мидтьюланну, поэтому очевидно, что украинская команда будет пытаться завысить сумму перехода, однако, та сумма, которую по сообщениям СМИ требует Днепр-1 все же не видется нереалистичной. Сам футболист также дает понять, что он хочет попробовать свои силы на новом уровне.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Мудрик также дает понять, что хочет перейти в лондонский Арсенал, но в отличии от Днепра-1 Шахтер все же требует сумму, которая кажется в некоторой мере неадекватной. Впрочем, учитывая опыт продаж футболистов "горняками" в европейские топ-чемпионаты можно полагать, что здравый смысл возьмет верх и украинский гранд пойдет на уступки "канонирам".

Прогноз: Уйдут все трое

Сменится ли владелец у Манчестер Юнайтед?

Дмитрий Данец

Болельщики, фанатские организации уже многие годы требуют о том, чтобы сменился владелец у Манчестер Юнайтед. Сейчас клуб принадлежит семье Глейзер, которые приобрели Манчестер Юнайтед в 2005 году.

За эти годы "красные дьяволы" достигали успеха, проваливались, а также был на вершине и разочаровали. Несмотря на события, владельцы оставались прежними. Последние лет пять критика достигла пика - были сменены тренеры, члены в руководительном штабе, а также уволен один из символов - Эд Вудворд.

И вот фанаты начали требовать того, что семья Глейзер продали клуб. На Манчестер Юнайтед есть спрос из Саудовской Аравии, Британии, в особенности Джим Рэтклифф, а также из Америки. Почему мы задались таким вопросом именно в 2023-й? Так потому что, владельцы клуба официально начали рассматривать варианты для улучшения ситуации, включая возможную продажу. Однако с трудом вериться, что за один год клуб сможет сменить владельца.

Прогноз: Владелец останется прежним, но будет определено основное направление - продажа в 2024-м или сохранение акций.

Вернется ли в Украину международный футбол?

Дмитрий Данец

С первого дня полномасштабной войны в Украине - международные соревнования в стране прекратились. Футбольные матчи национальных первенств изначально проводились в определенных городах Украины, а уже ближе к концу года география начала расширятся - Одесса, Полтава и Кривой Рог (женский футбол). Что касается еврокубков, то все игры проходили за пределами Украины.

2023-й год - это время, когда изменится география футбольных матчей. Хотелось бы, чтобы украинские матчи проводились в Харькове, Херсоне, Мариуполе, Донецке, Луганске, на территории Крыма и многих других уголках Украины. Что касается международных соревнований, то сомнительно, что иностранные команды приедут сюда в рамках игр. Однако никто не отменял того, что будут благотворительные встречи, которые и станут толчком к возвращению международного футбола в Украину.

Прогноз: будут благотворительные игры с представителями разных стран.

Составит ли кто-нибудь конкуренцию Ферстаппену?

Алексей Погорелов

Можно с уверенностью сказать, что так просто, как это было в 2022 году, в следующем сезоне Максу точно не будет. И в этом ему "помогла" собственная команда, которую поймали на превышении потолка расходов в 2021 году.

У Ред Булл будет меньше ресурсов, что станет плюсом для Феррари и Мерседес. И если в немцах мы не сомневаемся, ведь они все доказали в прошлые 8 лет, то итальянцы со своими перестановками и собственными проблемами вызывают вопросы.

На Чеко Переса рассчитывать не приходится, Карлос Сайнс тоже не представляет особой угрозы. Остаются только Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер и Джордж Расселл.

С приходом Фредерика Вассера фаворитизм Леклера в Скудерии станет более очевидным, а вот "серебряные стрелы" могут столкнуться с серьезной проблемой, если они построят действительно конкурентоспособную машину: Хэм захочет взять свой 8-й титул и уйти на коне, а Расселл в силу собственных амбиций может ему сильно помешать - самому ведь явно тоже хочется побеждать.

Прогноз: Увидим борьбу трех пилотов трех разных команд (аллилуйя!).

Станет ли Арсенал чемпионом АПЛ?

Василий Медвидь

"Канониры" постепенно прогрессировали под руководством Микеля Артеты и перед этим сезоном многие эксперты полагали, что в этом сезоне лондонцам удастся вернуться в зону Лиги чемпионов, но клуб превзошел все ожидания, завершив календарный год на первом месте.

Источник: Getty Images

Арсенал опережает Манчестер Сити, идущий на втором месте на 7 очков, но удастся ли им сохранить этот темп до завершения сезона? Коллектив испанского специалиста демонстрирует прекрасную командную сплоченность, а игроки команды преимущественно молоды, голодны к игре и титулам и предельно мотивированы, но в то же время АПЛ самая интенсивная лига в мире, а ресурс у Артеты довольно не велик в сравнении с тем же Манчестер Сити. Руководству Арсенала, вероятно, придется неплохо поработать зимой на трансферном рынке, чтобы все же осчастливить своих болельщиков первым за долгое время титулом.

Прогноз: Да, если смогут увеличить глубину состава и подписать Мудрика

Сборная Украины по баскетболу выйдет на ЧМ?

Алексей Погорелов

За свою 31-летний период независимости украинская сборная по баскетболу побывала на чемпионате мира всего раз. В 2014 году Украина отправилась на турнир в Испанию, где не смогла выйти из группы, состоящей из США, Турции, Доминиканской Республики, Новой Зеландии и Финляндии.

Тогда наша команда набрала 7 очков, как и Новая Зеландия с Доминиканской Республикой, но из-за дополнительных показателей наши соперники вышли в плей-офф, а мы поехали домой.

Возвращаемся в наше время. После 8 туров Украина идет пятой с 11 очками. Италия и Испания уже гарантировали себе место на ЧМ. За последнюю путевку команда Айнарса Багатскиса поборется с Грузией (12 очков) и Исландией (12 очков).

В последних двух турах мы сыграем с Италией, которая может сыграть без должной мотивации, и с Нидерландами, которые ни на что не претендуют. Казалось, бы идеальный расклад, но у наших соперников все примерно то же самое. При этом в последнем туре они сыграют между собой, где многое может решиться.

На самом деле мы попали в ситуацию, когда мы ее вовсе не контролируем. Две победы не гарантируют место на ЧМ - обидное поражение исландцам в овертайме может стоить нам слишком много.

Прогноз: вместо чемпионата мира будем готовиться к Евробаскету с новым тренером сборной.

Как проведет Евро молодежная сборная Украины по футболу?

Дмитрий Данец

Подопечные Руслана Ротаня практически идеально прошли групповой этап квалификации. За десять игр команда выиграла семь матчей, два сыграла вничью и лишь однажды проиграла - Франции, которая и выиграла группу.

В плей-офф украинскую сборную ждала команда из Словакии. Первая игра стала настоящим триллером, где команды забили пять голов, а поединок выиграли словаки - 3:2. Ответный матч, прошедший за пределами Украины, собрал большое количество зрителей на стадионе. Первый тайм завершился вничью, а во втором выстрелил нападающий сборной Украины Даниил Сикан. Юный форвард за короткое время оформил хет-трик (3:0), позволив команде выйти на чемпионат Европы.

На молодежном Евро-2023 сборная Украины в группе сыграет с Испанией, Хорватией и Румынией. Испанская сборная отбор прошла великолепно - 8 матч и 8 побед, хорваты были не таким убедительными, ведь заняли второе место, а румыны - хозяева турнира. Объективно, тяжело оценивать шансы молодежных команд, учитывая перемены и от того, кто будет играть.

Руслан Ротань доказал, что сборная Украины - сильный коллектив, который имеет своих звезд, пускай на юношеском уровне. На чемпионате Европы будет очень тяжело, однако будет успехом, если команда выйдет из группы, а дальше будет сражаться этап за этапом.

Прогноз: выход из группы будет считаться успехом.

Украинские биатлонисты добудут хоть одну медаль Кубка мира?

Дмитрий Данец

Украинский биатлон далек от своих золотых времен, когда чуть-ли не на каждом этапе у нас были призеры и чемпионы. Сейчас, в условиях полномасштабной войны и спада, который начался несколько лет назад, достигать успеха сложнее.

Лидеры украинского биатлона: Дмитрий Пидручный (выбыл на несколько месяцев из-за травмы), Артем Прима, Юлия Джима, Елена Билосюк остаются лидерами, однако их опыт не значит медали. Что касается тех, у кого опыта поменьше, а это: Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Анастасия Меркушина - потенциальные звезды нашего биатлона, но им не хватает опыта и мастерства. Также выступают Валентина и Вита Семеренки, однако они близки к тому, чтобы завершить карьеру.

Учитывая, трудную ситуацию с развитием украинских звезд биатлона, ждать масштабного и качественного прогресса в биатлоне не стоит. Но в тоже время, Украина - это биатлонная держава, которая умеет добывать результаты, когда казалось, что шансов на это нет.

Текущий сезон - это возможность для биатлонистов расти, развиваться, а кому-то показать все, что умеет, а у нас такие есть. Так что с огромной уверенностью заявляю, что Украины одну медаль уж точно выиграет на Кубке мира. Вопрос лишь времени, авторе и в какой дисциплине это будет.

Прогноз: украинские биатлонисты выиграют несколько медалей.

Выиграет ли ЛЧ команда, которая никогда ее еще не выигрывала?

Дмитрий Данец

Лейпциг, Манчестер Сити, Брюгге, Тоттенхэм, Айнтрахт, Наполи и ПСЖ - команды, которые попали в плей-офф Лиги чемпионов, но ни разу не выигрывали трофей. Среди этих коллективов были те, хто играл в финале, но выиграть кубок так и не сумел.

Среди всех этих участников выделяются двое - Манчестер Сити и ПСЖ. Именно эти команды длительные годы мечтают о том, чтобы свершить историю, однако все эти планы рушатся. В 2020-м году ПСЖ в финале уступил Баварию, а на следующий год Манчестер Сити ушел битым с поля, проиграв Челси.

Оценивать шансы команд, как всегда просто, но и сложно. Все понимают, что это главные претенденты на трофей, но чаще всего бывает так, что ПСЖ и Манчестер Сити не доходят до финальных стадий, проигрывая аутсайдерам или выпуская победу с собственных рук. Несмотря на доминацию в родных чемпионатах, удивительную форму, все равно им не удастся выиграть сейчас. Французский клуб очень токсичен, где есть звезды, которые хотят решать на поле и за его пределами, а у Манчестер Сити есть Хосеп Гвардиола, который гениальный тренер, но очень часто мудрит в плохую сторону.

Фактор провала этих грандов можно считать настроения у желания других команд победить. Бавария, Ливерпуль, Реал - также одни из фаворитов, а другие коллективы готовы создавать историю, побеждая фаворитов.

Что касается других команд, которые ни разу не выигрывали трофей, но выделить претендента на победу очень тяжело. Тоттенхэм и Наполи очень ограничены, а их задачи сконцентрированы на достижение результатов в чемпионатах. Лейпциг и Брюгге достаточно малы, чтобы замахнуться на чемпионство.

Прогноз: Претендентов много, но победитель один - чемпионство выиграет команда, которая уже завоевывала трофей.