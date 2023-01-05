"Показал это в бою с Джошуа": Джойс предположил, что Усик может противопоставить Фьюри

Британский супертяжеловес Джо Джойс поделился мыслями по поводу боя между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Боксер предположил, как могут действовать в ринге будущие соперники, заявив, что ожидает увидеть отличный поединок.

"Я не думаю, что Усик сразу же приступит к работе, как это было с Джошуа. Мне кажется, они попытаются понять друг друга. Как по мне, против Фьюри Усику необходимо оставаться на ближней дистанции. Но не знаю, Тайсон хорошо выбрасывает апперкоты, так что это риск. Он наваливается на тебя и усложняет жизнь более мелким бойцам. Этим он может нивелировать усилия Усика.

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Работе Фьюри на дистанции Усик может противопоставить движения головой и работу ног. Он способен делать это на протяжении 12 раундов и показал это в бою с Джошуа. Фьюри наносит много ударов и попадает, так что это доставит Усику проблем.

Я думаю, что это будет отличный бой. Мне будет интересно посмотреть, как он закончится, поскольку ты никогда не знаешь, пока не увидишь", - сказал Джойс в комментарии iD Boxing.

Ранее Джо Джойс назвал желаемых соперников, если Александр Усик откажется от боя.