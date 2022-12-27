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"Побей Усика и сразись со мной": Джойс поставил ультиматум Фьюри

Британец жаждет выиграть чемпионские пояса.
Сегодня, 09:45
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Британский супертяжеловес Джо Джойс поделился мнением по поводу поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам британца, он не сомневается, что "Цыганский король" победит. Примечательно, что Джойс бросил вызов Фьюри, чтобы тот провел поединок с ним после победы над украинцем.

"Я уверен, что мой бой будет заказан следующим. Я собираюсь подняться на вершину и стать чемпионом мира в супертяжелом весе. У меня есть "временный" титул WBO и это будет обязательный бой".

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"Если говорить о Фьюри, то он сам выбирает себе соперников. Усик, я сомневаюсь, что он захочет драться со мной. Давайте посмотрим, что произойдет. Я просто надеюсь, что Фьюри человек слова и будет драться со мной. Побей Усика и сразись со мной", - приводит слова Джойса Boxing News 24.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине следующего года.

Ранее стало известно, когда может состояться анонс боя Усик - Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Джойс

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