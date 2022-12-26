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Лу ДиБелла назвал самого сложного соперника для Усика в супертяжелом весе

Американец отметил бывшего соперника украинца.
Сегодня, 10:48
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный американский промоутер Лу ДиБелла поделился мнением о перспективах украинского боксера супертяжелого веса Александра Усика.

По словам функционера, чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не является самым опасным соперником для украинца.

"Джойс станет более сложным вызовом для Фьюри. Усик настолько мастеровитый, что даст бой любому. Но если Тайсон на 100 процентов в порядке и готов к поединку, я вижу в нем настолько хорошего боксера, что он не находится в другом измерении в плане бокса. Усик лучше как боксер практически в сравнении со всеми в супертяжелом весе, между ними большой разрыв. Но разрыв с Фьюри самый маленький для Усика. Для меня это говорит о том, что для Усика Фьюри - самый сложный соперник в мире".

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"Джо Джойса сложно потрясти, он чертов монстр. У него короткие и тяжелые руки. Ты можешь видеть его удары, но он все равно потрясает тебя. Он неустанный. Джойс напоминает мне Джорджа Формана после второго пришествия. И я считаю это большим комплиментом, поскольку после второго пришествия Форман был великолепным супертяжеловесом", - приводит слова ДиБеллы YouTube-канал SecondsOut.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира сделал однозначный прогноз на бой Фьюри - Усик.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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