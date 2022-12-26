Экс-чемпион мира сделал однозначный прогноз на бой Фьюри - Усик

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон поделился мнением о поединке обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам Нельсона, фаворитом предстоящего боя является британский боксер.

"Фьюри докажет свое доминирование в супертяжелом весе, победив Усика. Я действительно так считаю. Усик - выдающийся боец, но Тайсон Фьюри ответил на все вопросы и доказал в боксе все, что мог. Я думаю, что это отличная перспектива для супертяжелого веса на следующий год.

Усик - не большой прирожденный супертяж. После последнего боя он говорил о возвращении в первый тяжелый вес, поскольку ему трудно держать вес. Я недавно видел его, и он не выглядел большим".

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"Сейчас идеальное время для боя Усик - Фьюри. Он должен состояться в первом квартале. Уже есть потенциальная дата. Нет никаких причин, почему им не следует подраться друг с другом в следующем бою", - приводит слова Нельсона Boxing News 24.

Напомним, в своем последнем поединке Усик победил Энтони Джошуа, а Фьюри одолел Дерека Чисору.

Ранее промоутер Усика объяснил, почему Фьюри не сможет нокаутировать Александра.